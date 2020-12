Zomato 2020 Meme: साल 2020 में लोगों ने ऐसे दिया खाने का ऑर्डर, जोमैटो के फनी मीम्स देख आ जाएगी हंसी

ज़ोमैटो की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल सबसे अधिक ऑर्डर बेंगलुरु के यश ने दिए. यश ने इस साल 1,380 बार खाने का ऑर्डर दिया- एक दिन में लगभग चार बार होता था ऑर्डर.

2020 meme rewind⏪



(and a lil bit about how India ordered this year) pic.twitter.com/84xXSPB5Hh