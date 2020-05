Gold की तरह दिखने वाले इस जीव की सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो लोग हो गए हैरान, देखें वीडियो

सिर्फ इतना ही नहीं कासवान ने एक अलग से अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें वह तितली की पूरी लाइफ साइकल को समझाते हुए नजर आए. इस लाइफ साइकल में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहले तितली पेड़ के पत्तों पर अपने अंडे देती है और अंडों के अंदर से कैटरपिलर निकलता है. फिर कुछ दिन बाद यह कैटरपिलर खुद को प्यूपा बनाता है. और फिर बाद में यह प्यूपा तितली बन जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यूपा से तितली बनने में एक कीड़े को 3-4 सप्ताह के साथ-साथ कई महीने भी लग सकते हैं.

No, they are not #gold. They are pupa of Tithorea Tarricina #butterflies. The adaptation is to make them survive in #wild. Amazing #nature. VC Tim. pic.twitter.com/EwTNBCmo0Y — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 17, 2020

प्रवीण कासवान की यह वीडियो शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर वायरल हो गई. इस वीडियो को अबतक 4 हजार से ज्यादा लाइक्स और 600 रिट्वीट मिल चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं लोग इस ट्विटर पर तरह-तरह का कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं.

Just to understand what Pupa is. Its a part of life cycle of a butterfly. pic.twitter.com/XPkAEeLE1b — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 17, 2020

