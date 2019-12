कपल ने प्री-वेडिंग फोटोशूट में CAA और NRC का किया विरोध, किसी ने की तारीफ तो कोई बोला पाकिस्तान जाओ..

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें विरोध का अनोखा तरीका दिखाई दे रहा है. केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले एक कपल ने एक अनोखा प्री-वेडिंग फोटोशूट कराकर CAA और NRC का विरोध किया है. कपल जीएल अरुण गोपी और आशा शेखर एक तस्वीर में प्लेकार्ड पकड़े दिखाई दे रहे हैं जिसपर 'NO CAA' और 'NO NRC' लिखा हुआ है.

आशा और अरुण की शादी 31 जनवरी 2020 को होनी है. फेसबुक पर प्री-वेडिंग फोटोशूट की तस्वीरें First Look Photography नाम के एक पेज ने शेयर की है. फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है- 'हम साथ हैं. इसलिए देश को भी साथ होना चाहिए.'

सोशल मीडिया पर इस फोटोशूट को लेकर लोगों के तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ लोगों को ये फोटोशूट पंसद आ रहा है और वे कपल को सपोर्ट कर रहे हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कपल को पाकिस्तान जाने तक की सलाह दे डाली है.

Great idea. Whn couple wl see back, they wl b proud of being participants in historical protest in der own way ????????