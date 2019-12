ये हैं साल 2019 के टॉप ट्विटर ट्रेंड, जानिए टॉप एंटरटेनर्स के बारे में

साल 2019 खत्‍म ही होने वाला है और पीछे मुड़ कर देखा जाए तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत से बड़े घटनाक्रम हुए. वहीं आज के वक्त में सोशल मीडिया की अहम भूमिका है और इस वजह से ट्विटर पर #ThisHappened2019 काफी ट्रेंड कर रहा है. दरअसल, इस ट्रेंड के जरिए ट्विटर इंडिया, सालभर में हुए बड़े घटनाक्रमों में कौन चर्चा में रहा, किसके ट्वीट्स को लोगों ने सबसे ज्यादा बार रीट्वीट किया, टॉप 10 मेल एंटरटेनर, फीमेल एंटरटेनर और बहुत कुछ चीजें बता रहा है.

ट्विटर इंडिया ने अपने हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ''भारत में 2019 के सबसे अधिक बातचीत, हैशटैग और लोगों के बारे में ट्वीट क्या थे? पेश है एक रिपोर्ट''

अपने दूसरे ट्वीट में ट्विटर इंडिया ने कहा, ''इस साल का गोल्डन ट्वीट (या जिस ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रीट्वीट किया गया) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद किया था. यह ट्वीट सबसे अधिक बार लाइक किए जाने वाला ट्वीट भी है''.

एक अन्य ट्वीट में ट्विटर इंडिया ने कहा, ''खेल की दुनिया में विराट कोहली ने लोगों के दिलों को चुरा लिया और वह खेल की दुनिया में किए गए उनके ट्वीट को सबसे अधिक बार रीट्वीट किया गया है''.

ट्विटर ने अपने अगले ट्वीट में बताया कि ''एंटरटेनमेंट की दुनिया में तमिल की फिल्म के ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रीट्वीट किया गया है. वहीं इसपर सबसे अधिक कमेंट्स भी किए गए हैं और यह तमिल के एक्टर विजय की फिल्म ''बिगिल'' का ट्वीट है''.

अगले ट्वीट में ट्विटर ने लिखा, ''#लोकसभाचुनाव और #चंद्रयान2 से लेकर #दिवाली और #ईद तक, 2019 में ट्विटर पर एक एक पल का उत्सव था''.

ट्विटर ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, ''मनोरंजन चार्ट में ये महिलाएं शीर्ष पर रहीं''.

और अगले ट्वीट में ट्विटर ने लिखा, ''और इन लोगों ने मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे अधिक ट्वीट किए''.

ट्विटर ने लिखा, ''खेल के क्षेत्र में ये लोग शीर्ष रहे- मेल''

अगले ट्वीट में ट्विटर ने लिखा, ''और एथलीट में ये महिलाएं सबसे ऊपर रहीं''.

ट्विटर ने लिखा, ''इन महिला राजनेताओं को ट्विटर पर सबसे अधिक बार मेनशन किया गया''.

ट्विटर ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, ''और ये पुरुष ट्विटर पर सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले नेता रहे''.

और अपने आखिरी ट्वीट में ट्विटर ने लिखा, ''इन इमोजी का इस्तेमाल करके हमने अपने ट्वीटर को और मजेदार बनाया''.