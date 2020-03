भारत में 'गर्लफ्रेंड' की तलाश में 2 हजार किलोमीटर पैदल चला बाघ, लोग बोले- 'Tinder पर ढूंढो...'

हम सभी जानते हैं कि पक्षी और जानवर पलायन करते हैं. मौसम परिवर्तन के दौरान, एक जगह की तलाश और साथी की तलाश को ढूंढते हैं. भारतीय वन अधिकारी (IFS) परवीन कस्वान ने हाल ही में ट्विटर पर एक साथी की तलाश में 2000 किमी तक पैदल चलने वाले बाघ की कहानी साझा की.

उन्होंने मैप के साथ बाघ की तस्वीरें साझा कीं. कासवान ने लिखा, "ये बाघ काफी पैदल चलने के बाद ज्ञानगंगा जंगल में बस गया है. उसने नहरों, खेतों, जंगलों, सड़कों से गुजरते हुए 2 हजार किलोमीटर तक का सफर तय किया. वो दिन में आराम करता था और रात को घूमता था. उसकी निरंतर निगरानी की जा रही थी.''

This #Tiger from India after walking into records has settled to Dnyanganga forest. He walked for 2000 Kms through canals, fields, forest, roads & no conflict recorded. Resting in daytime & walking in night all for finding a suitable partner. Was being continuously monitored. pic.twitter.com/N1jKGXtMh2 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 5, 2020

प्रवीण ने यह भी लिखा कि उन्होंने बाघ के मूवमेंट को कैसे मैप किया. उनके ट्वीट में लिखा, "मार्च 2019 में बाघ को रेडियो-टैग किया गया था. इसलिए आप समय अवधि की गणना कर सकते हैं. ट्रैकिंग वीएचएफ रेडियो और जीपीएस ट्रैकर्स द्वारा की जाती है."

लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा और अजग-गजब कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, वो कितनी खुशकिस्मत बाघिन होगी, जिसको ऐसा बाघ मिलेगा. सोचिए उसके लिए वो 2 हजार किलोमीटर तक पैदल चला. मिलेगा तो कितना प्यार देगा.'' एक यूजर ने लिखा, ''हम इंसानों के पास जैसे टिंडर होता है वैसे ही बाघों के पास भी होना चाहिए. फिर उनको इतना नहीं चलना पड़ेगा.'' देखें ट्विटर पर कैसे रिएक्शन्स आए हैं.

And here men will not even share their @NetflixIndia passwords. https://t.co/c0ASMwkDh6 — Ananya Bhattacharya (@ananya116) March 5, 2020

What a lucky tigress it would be...

He walked 2000 kms & settled for nothing less meanwhile.

& These human exaggerate their struggle in love. — Shruti Pandey (@Shruti20201) March 5, 2020

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 5, 2020