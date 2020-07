घूम रहा था बाघ, तभी सामने आ गया अजगर फिर 'जंगल के राजा' ने दिखाई ऐसी चतुराई... देखें पूरा Video

यहां क्लिक कर देखें पूरा Video

इस वीडियो को कर्नाटक (Karnataka) के नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व (Nagarahole Tiger Reserve) का बताया जा रहा है, जिसे 31 अगस्त 2018 को फिल्माया गया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ जंगल में घूम रहा था. तभी एक बड़ा सा अजगर उसके रास्ते में आ गया. वो उसके सामने लेटा हुआ था. बाघ ने चतुराई दिखाई और उसके पास से निकल गया. उसके पार करने के बाद बाघ काफी समय तक अजगर को देखता रहा और फिर वहां से निकल गया.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बाघ ने अजगर का रास्ता छोड़ा.'

देखें Video:

Tiger leaves the way to Python.. pic.twitter.com/87nGHbo0M0 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 21, 2020

इस वीडियो को सुशांत ने 21 जुलाई की सुबह पोस्ट किया था, जिसके अब तक 18 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Seemz the Tiger was in peaceful mode.. or else wud have ripped that python for raising his head — Sumesh Reddiar (@Sumeshreddiar) July 21, 2020

Such a fabulous video showing great understanding and cooperative-existence among our animal friends - traits that we humans, need to learn. — Son_of_Soil (@paragsaharia) July 21, 2020

Smart move ... No point in picking up a fight with a strong adversary without any gains — Gaurish Kerkar (@kerkar_gaurish) July 21, 2020