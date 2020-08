पिंजरे के बाहर लोगों को देख जोर से दहाड़ा बाघ, फिर पास आकर किया कुछ ऐसा... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ गुस्से में दहाड़ रहा है और उसके सामने खड़े अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है. एक बाड़ की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए, उग्र बाघ ने अधिकारियों पर आघात करने की पूरी कोशिश की.

वीडियो को अधिकारी अंगुसामी ने खुद शूट किया था और उन्होंने स्वीकार किया कि वह इसे रिकॉर्ड करते समय कांप रहे थे. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'वॉल्यूम अप. मैं वास्तव में कांप रहा था जब मैंने इस वीडियो को नैनीताल ज़ू में शूट किया था. देखिए, बाघ कितना क्रूर हो सकता है. यह क्राउचिंग था, हम पर हमला करने और हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था, यह भूल गया था कि वो बाड़े में था. बाड़ के दूसरी तरफ यह आपके लिए (एसआईसी) जंगली है.'

देखें Viral Video:

Volume Up

I was literally shivering when I shot this video in #NainitalZoo . Look at how ferocious a tiger can be. It was crouching, waiting to pounce and attack us, forgetting that there was a fence inbetween. Imagine being on the other side of the fence. That's wild for you. pic.twitter.com/7dl1XGI08H