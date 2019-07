खास बातें एक बाघ ने बाइक सवारों का कुछ सेकेंड तक पीछा किया बाइक सवार वन्‍य जीव अधिकारी थे अधिकारी गश्‍त पर निकले थे

कुत्ते अकसर बाइक सवारों का पीछा करते हैं. यह आम बात है. लेकिन अगर पीछा कोई कुत्ता नहीं बाघ करे तो फिर मामला पूरी तरह से बदल जाता है. जी हां, फॉरेस्‍ट वाइल्‍डलाइफ प्रोटेक्‍शन सोसाइटी (Forests and Wildlife Protection Society) ने फेसबुक पर दिल दहला देने वाला ऐसा ही एक वीडियो पोस्‍ट किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया है.

वीडियो में दिख रहा है कि केरल के वायनाड में मुथंगा वाइल्‍ड लाइफ सैंक्‍चुरी में दो लोग बाइक चला रहे हैं. तभी उनकी नजर एक बाघ पर पड़ती है जो उनका पीछा कर रहा है.



वीडियो से साफ है कि बाघ कुछ सेकेंड तक उनका पीछा करता है और फिर जंगल के अंदर भाग जाता है.

खबरों के मुताबिक बाइक सवार जंगल के अधिकारी थे और बाघ की मौजूदगी का पता चलने के बाद वह गश्‍त पर निकले थे.

जहां कुछ लोगों ने इस वीडियो पर चिंता जताई वहीं कई ट्विटर यूजर्स ने इसे लेकर जोक भी बना डाले:



This tiger really saw 2 man on a bike and said “I need that”.



I'd just die to be fair. — Esteban Thiago (@ThogoThaKid) June 30, 2019

What of the three would've happened to you?







1. Instant heart attack

2. Piss yourself

3 . All of the above pic.twitter.com/TEoMRQneK2 — BIG E-D (@BIGE_DMUSIC) June 30, 2019

Saw it in morning as a friend posted this. Now it's already in news. I mean if the tiger had started 2 seconds earlier both the rider & pillion would probability have been dead. pic.twitter.com/YJ1w5UUbK0 — Nabeel Khan نبیل خان (@Nabeel_99_Khan) June 30, 2019

बहरहाल, हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी जंगली क्षेत्र या वाइल्‍ड लाइफ सैंक्‍चुरी से गुजरते वक्‍त नियमों का पूरा ध्‍यान रखें.