नदी के अंदर उतरा बाघ, चेतावनी देने के लिए पीछे से चीतल ने निकालीं ऐसी आवाजें - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ पानी में बहुत धीरे से चल रहा है. बिना आवाज के बाघ शिकार के तलाश में थी. बाघ पर नजर पड़ते ही चीतल और बंदर आवाजें निकालने लगे. वो आवाज निकालकर बाकी जानवरों को सावधान करने की कोशिश कर रहे थे. रमेश पांड ने वीडियो शेयर करते हुए शानदार कैप्शन दिया है.

उन्होंने लिखा, 'बाघ नदी को पार कर रहा था. तभी चीतल और बंदर अलार्म कॉल्स दे रहे थे. देखकर मजा आ गया.'

देखें Video:

Worth listening alarm calls of cheetal and macaques when the tiger crosses a water body.



