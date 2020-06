घर के अंदर घुसा बाघ, देखते ही चीख पड़े गांव के लोग, बाहर निकला और फिर... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ एक घर के अंदर से निकलता है और दूसरे घर में घुस जाता है. वहीं दूर लोग दूर भागते दिख रहे हैं. 4 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स ने इस वीडियो को पुराना बताया.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हम सभी ने शेर के चलते लोगों को परेशान होते देखा है. इस बार एक बाघ ने लोगों को परेशान कर दिया और गांव में घुस गया.' साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि ये वीडियो भारत में कहीं का है.

देखें Video:

All along we had seen of lion in human landscape at Gujarat.

It's now getting into more of coexistence with tigers also, across many tiger landscapes.



Somewhere in central India

(Source: Corbett Expert) pic.twitter.com/VpYJloEUOJ