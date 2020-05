क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में बाघ? हिरण के शिकार के लिए बैठा है छिपकर, ढूंढने में लोगों के छूटे पसीने

ट्विटर (Twitter) पर ब्रेनटीजर (Brainteaser) खूब पसंद किए जाते हैं. हाल ही में, भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश बिश्नोई (Ramesh Bishnoi) ने ट्विटर उपयोगकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प चुनौती पेश की. उन्होंने एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जानवर खोजने के लिए कहा. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बिश्नोई ने एक जंगल की तस्वीर शेयर की. उन्होंने लोगों को बताया कि इस तस्वीर में एक शिकारी छिपा बैठा हुआ है. उन्होंने अपने फॉलोअर्स से उस जानवर को खोजने को कहा.

रमेश बिश्नोई ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'शिकारी और शिकार के साथ आंख का संपर्क. क्या आप शिकारी को हाजिर कर सकते हैं?' तस्वीर में देखा जा सकता है कि हिरण पीछे की तरफ किसी को दूर देख रहा है. इस तस्वीर को गौर से देखें और ढूंढिए इस तस्वीर में शिकारी कहां छिपा बैठा है.

Eye contact with predator and prey. Can you spot the predator? @aakashbadhawan@NalinYadavIFSpic.twitter.com/XLUN2YyNvw — Ramesh Bishnoi (@joy_bishnoi) May 27, 2020

इस तस्वीर को उन्होंने 27 मई को शेयर किया है, जिसके अब तक 400 से ज्यादा लाइक्स और कई कमेंट्स आ चुके हैं. कुछ लोग जानवर को ढूंढने में कामयाब रहे. लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि शिकारी आखिर बैठा कहां है.

Omg, what a perfect hiding — Umesh Malik (@umeshm712) May 27, 2020

कुछ लोगों ने बताया कि इस तस्वीर में सांप छिपा बैठा है.

I think it is bottom right..a snake?? — KJ (@amjayaram) May 27, 2020

एक यूजर ने हिंट दिया कि इस तस्वीर में एक बाघ की आंख नजर आ रही है.

Spotted eye of Tiger — Harshad (@kaltimevel) May 27, 2020

यदि आप अभी भी शिकारी की तलाश कर रहे हैं, तो ऊपरी बाएं कोने को देखें और आपको एक बड़ी बिल्ली मिल जाएगी - संभवतः अपने शिकार, हिरण पर हमला करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है.