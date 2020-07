बाघिन के लिए दो बाघों के बीच हुई खतरनाक जंग, हवा में उछलकर किया Attack और फिर... देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाघ से लड़ने दूसरा बाघ भागते हुए आता है. हवा में उछलकर बाघ अटैक करता है, लेकिन दूसरा बाघ उस पर पलटवार कर देता है. दोनों कई मिनटों तक लड़ाई देखते रहे, जिसके बाद बाघिन भी वहां पहुंच जाती है और दूर खड़े दोनों की लड़ाई जीत जाती है.

सुधा रमन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कभी बाघों को लड़ते देखा है, तो यह कुश्ती से कम नहीं है. ऐसे झगड़ों से ही प्रभुत्व स्थापित होगा. विजेता क्षेत्र जीतता है और अगर भाग्यशाली हुआ तो बाघिन भी. हारने वाले को बाहर निकलना पड़ता है और एक नया घर खोजने के लिए भटकना पड़ता है.'

देखें Viral Video:

Ever seen tigers fighting, it is no less than wrestling. The dominance will be established only through such fights. The winner wins the territory and if lucky the Tigress too. The loser has to move out and wander to find a new home.



