जंगल में मस्ती कर रहे थे शेर के बच्चे, गुस्से में दौड़ती आई मां और फिर हुआ ऐसा... देखें Viral Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. शेरनी (Tigress) ने मस्ती कर रहे अपने बच्चों को फटकार लगाई और दोनों को मस्ती करने से रोका. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''फाइनल गुडबाय, यह दो नर शावकों के लिए अपनी मां को छोड़ने और खुद का क्षेत्र स्थापित करने का समय है. 18 महीने तक शावक जानता है कि कैसे अपने दम पर शिकार करना है लेकिन मां के साथ अभी भी 2.5 साल रह सकता है. यहां मां एक बच्चे को धक्का देकर दूर भेजने की कोशिश करती है, ताकी वो अपना खुद का क्षेत्र स्थापित कर सके.''

Final good bye. It's time for the two male cubs to leave their mother & establish own territory. By 18 months the cubs know how to hunt on their own but may stay still 2.5 yrs with mother. Here the mother pushes the unwilling brothers to leave. From one South India TR( WA by FD) pic.twitter.com/wFhPQd0in1