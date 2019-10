'TikTok की Madhubala' बनीं इंटरनेट सेंसेशन, इन Videos ने मचाया धमाल

टिकटॉक (TikTok) ने कई आम लोगों को सेलेब्रिटी बना दिया है. कोई बॉलीवुड स्‍टार की तरह दिखता है तो किसी की एक्टिंग लाजवाब है. टिकटॉक पर कई ऐसे लोग हैं जो रणवीर सिह, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, अजय देवगन और आलिया भट्ट की कॉपी हैं. इन लोगों को रातों-रात पहचान मिल गई है. अब टिकटॉक की मधुबाला (Madhubala Of TikTok) इंटरनेट सेंसेशन बन गई है. इनका नाम है प्रियंका कंडवाल (Priyanka Kandwal), जो हू-ब-हू मधुबाला की तरह दिखती हैं.

मधुबाला की तरह दिखने की वजह से उनके टिकटॉक पर 60 हजार से ज्यादा फैन्स हैं. फिल्म हावड़ा ब्रिज का सबसे रोमांटिक सॉन्ग 'ये क्या कर डाला तूने...' तो आपने सुना ही होगा. ये गाना मधुबाला और अशोक कुमार पर फिल्माया गया था. इस गाने पर प्रियंका ने बिलकुल मधुबाला के अंदाज में एक्टिंग की. इस वीडियो को खूब पसंद किया गया.

ट्विटर पर उनको टिकटॉक की मधुबाला का टैग मिला है. लोगों ने उनके वीडियो को देखकर इस तरह के रिएक्शन्स दिए हैं.

