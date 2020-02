TikTok के नए चैलेंज ने उड़ाए मां-बाप के होश, बच्चे हो रहे बेहोश, टूट रही हड्डियां... देखें Video

टिकटॉक (TikTok) पर कई चैलेंज वायरल (TikTok Viral Video) होते हैं, जिसका ट्रेंड सोशल मीडिया पर खूब रहता है. लेकिन एक चैलेंज ने बच्चों के मां-बाप के होश उड़ा दिए हैं. इसको सबसे खतरनाक चैलेंज कहा जा रहा है. इस चैलेंज का नाम है स्कल ब्रेकर चैलेंज (Skull breaker challenge). टिकटॉक पर इस चैलेंज के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. ये चैलेंज विदेश में सबसे पहले शुरू हुआ, अब इस चैलेंज को भारतीय यूजर भी कर रहे हैं.

क्या है स्कल ब्रेकर चैलेंज (What Is Skull Breaker Challenge)

इस चैलेंज को करने के लिए तीन लोगों की जरूरत होती है. शुरुआत में पहला व्यक्ति हवा में उछलता है, जिसके बाद तीसरा व्यक्ति भी ऐसा ही करता है. जब दूसरा व्यक्ति उछलता है तो पहला और तीसरा व्यक्ति उसकी टांगे पर लात मारते हैं और उसे गिरा देते हैं. दोनों पैर हवा में होने की वजह से व्यक्ति सीधा सिर के बल गिरता है. इसलिए इसका नाम स्कल ब्रेकर चैलेंज रखा गया है. सिर के बल गिरने से कई लोग बेहोश हो गए तो किसी के सिर की हड्डियां तक टूट गईं.

इस चैलेंज को ज्यादातक युवा यूजर्स कर रहे हैं. चोटों की रिपोर्ट आने के बाद युवा वर्ग के माता-पिता बहुत चिंतित हैं. चिंतित लोगों ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर इस चैलेंज से दूर रहने की हिदायत दी है.

The #skullbreakerchallenge which is currently trending on #tiktok is fatal. Please pay attention to our kids. pic.twitter.com/SQi9RPpk6j

ट्विटर यूजर सिमी आहूजा ने चैलेंज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें युवक गिरने के बाद बेहोश हो गया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''स्कल ब्रेकर चैलेंज ट्रेंडिंग है. मैं आग्रह करती हूं कि अपने बच्चों और माता-पिता को जरूर दिखाएं और बताएं कि ये कितना खतरनाक है. इससे हड्डी टूट सकती है और गंभीर चोट आ सकती है.''

Warning : Skullbreaker Challenge is trending I urge you all to show your children and parents and teach them this is really dangerous. It can break skull and can cause some serious problem.#skullbreakerchallengepic.twitter.com/OQQ8idnbfA