TikTok पर आया चैलेंज, लड़कियां होठों को चिपका रही हैं गोंद से... देखें VIDEO

वीडियो शेयरिंग एप टिकटॉक वायरल वीडियो का हब बन चुका है. टिकटॉक पर कई चैलेंज ट्रेंड करते हैं. अभी अजीबोगरीब चैलेंज चल रहा है. जिसका नाम सुपर ग्लू लिप चैलेंज है. लड़कियां वीडियो बनाकर इस चैलेंज को पूरा कर रही हैं. इस वीडियो में लड़कियां होठों को खूबसूरत दिखाने के चक्कर में गोंद का इस्तेमाल कर रही हैं. सोशलाइट किम कार्दशियन और हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलीना जॉली के होठों को खूब पसंद किया जाता है, क्योंकि उनके लिप्स थोड़े ऊपर उठे हुए हैं.

ठीक वैसे ही दिखने के लिए लड़कियां होठों के ऊपर गोंद लगाकर चिपका रही हैं. जिससे होठ उभरे हुए दिखते हैं. चैलेंज में लड़कियां सबसे पहले होठों के ऊपर गोंद लगाती हैं और होठ को ऊपर की तरफ चिपका लेती हैं. जिसके बाद होठों पर लिप्सटिक लगा लेती हैं. इससे उनके होठ ऊपर की तरह उठ जाते हैं.

शफीक नाम के ट्विटर यूजर ने इस टिकटॉक वीडियो को शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'कल्पना कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके होंठ गलती से नीचे हो जाएं.' उनके इस ट्वीट के 7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. 3 लाख से ज्यादा लाइक्स और 68 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

imagine you're talking to someone and your lip falls down by accident pic.twitter.com/kDD9CqHOr6 — Shafeeq (@Y2SHAF) September 7, 2019

bruh i tried that bratz lip trend on tiktok bc everyone look cute doing but but uhhh ...... pic.twitter.com/s1zWDfm3ka — angelene (@AngieRieta) September 7, 2019

Yall I did that trend where you glue your lip up... im dying pic.twitter.com/mIHlZmd4tC — Alexandra Daniels (@alexdanielsxo) September 8, 2019

वहीं जानकारों की मानें तो ये चैलेंज काफी खतरनाक साबित हो सकता है. अगर गोंद को ज्यादा लगा लिया जाए, तो होठ में जख्म हो सकता है. यहां तक कि स्किन इंफेक्शन भी हो सकता है.

इन चीजों का रखें ध्यान:

1. गर्म पानी से लिप्स को धोएं.

2. ध्यान रखें, अगर गोंद निकल जाता है तो उसको जुबान के संपर्क में न आने दें.

3. यदि आपके होंठ हिल नहीं पा रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. खुद से किसी भी प्रकार का इलाज न करें.