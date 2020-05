TikTok यूजर ने लॉकडाउन में मेट्रो के अंदर किया ऐसा मजाक, Video देख गुस्साए लोग, बोले- 'शर्म आनी चाहिए...'

आपको बता दें कि इस टिकटॉक स्टार का नाम जोश पोपकिन है. कई लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के कर्मचारियों के लिए बेहद अपमानजनक है. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, जिसने यह गंदगी कि थी उसे ही इसे साफ करना चाहिए था. एक ने लिखा लॉकडाउन के बीच काम कर रहे मजदूरों का अपमान है.

आपको बता दें कि जोश पोपकिन ने दो दिन पहले अपने टिकटॉक अकाउंट से दो वीडियो शेयर किया था. जिसे अबतक 30 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है. लेकिन लोगों के रिएक्शन को देखकर यह बात साफ हो जा रही है कि लोगों को यह वीडियो देखकर काफी गुस्सा आया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, क्या लॉकडाउन के दौरान पब्लिक प्लेस में यह प्रैंक जरूरी था?

इस वीडियो को वायरल होने के बाद 'न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसपर रिएक्शन दिया है. नया नियम: लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे मजदूरों के साथ प्रैंक करना और गंदगी को साफ करवाना.

A new low: Pulling a prank on essential workers in the middle of a global pandemic. And making essential workers clean up your mess. Despicable. https://t.co/hMu8g5cJY9

यह वीडियो शेयर होने के कुछ घंटों के अंदर ही वायरल हो गया. इस वीडियो को अबतक 50 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही इस वीडियो पर हजारों ऐसे कमेंट आए हैं, जो इस टिकटॉक स्टार की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं.

He's clearly doing this for publicity. He's needs to be made an example of that pulling pranks during a pandemic & filming it is not OK! I'm so sick of people doing terrible things for publicity; so immature & dangerous ???????? @NYCMayor@NYGovCuomo@mta