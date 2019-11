सड़क पर घूमता दिखा 'Dinosaur', देखते ही मची भगदड़, वायरल हुआ ये VIDEO

सोशल मीडिया पर एक प्रैंक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी घबरा जाएंगे. इस प्रैंक में डायनासॉर दिख रहा है. जैसे ही लोगों के सामने डायनासॉर के कॉस्ट्यूम में शख्स पहुंचता है तो लोग घबराकर भागने लगते हैं. ये प्रैंक मशहूर प्रैंक्स्टर गोब्रान बहोऊ ने किया है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. जब लोग एक छोटे टायरानोसोरस रेक्स (Tyrannosaurus Rex) को देखते हैं तो देखिए उनका रिएक्शन कैसा रहता है. बता दें, टायरानोसोरस रेक्स डायनासॉर की एक प्रजाति हैं.

देखें VIDEO:

वीडियो में देखा जा सकता है कि गोब्रान बहोऊ भागकर पैनिक क्रिएट करते हैं. आस-पास के लोग उसे देखने लगते हैं. जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं तो सामने से एक डायनासॉर आता दिख जाता है. देखते ही वो भागना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग उल्टे पांव भाग निकले तो कुछ घबराकर वहीं गिर गए.

इस वीडियो को सबसे पहले टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया. बाद में ट्विटर पर शेयर होने के बाद वीडियो वायरल हो गया. ट्विटर पर इसके 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

I would have been pissed if that was my food

Did he make a final attempt to remove his umbrella like a sword before lying down to accept his fate? ????