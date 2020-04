TikTok Viral Video: महिला ने ऐसे उड़ाया कुत्ते को हवा में, 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वीडियो...

1 अप्रैल को Peter Da Poodle नाम के टिकटॉक पेज ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ते के पीठ पर कई गुब्बारे लगे हुए हैं और महिला ने उसको गॉगल पहनाया है. जैसे ही महिला कुत्ते से हाथ उठाती है तो कुत्ता धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है. इस वीडियो को देखकर आप भी पहली बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे.

देखें Video:

Do you believe your eyes? ##dogsoftiktok ##viral

टिकटॉक पर इस वीडियो के अब तक 19 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 30 लाख से ज्यादा लाइक्स और 34 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. इस वीडियो को ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किया जा रहा है. ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.

I know Dogs can't wait for people to go back to work pic.twitter.com/ggLX6H6e75