होटल के किचन में लड़की ने बनाया ऐसा TikTok वीडियो, मालिक ने कर दिया Fire, देखें Viral

टिकटॉक वीडियो को वायरल (TikTok Viral Video) करने के चक्कर में एक लड़की को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा. लड़की ने टिकटॉक के जरिए मशहूर फूड चेन पनेरा ब्रेड का पर्दाफाश कर दिया. उसने वीडियो के जरिए बताया कि पनेरा में कैसे चीज़ डालकर मैकरोनी बनाई जाती है. वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी ने उसको जॉब से निकाल दिया है.

उन्होंने ट्वीट किया, ''इस वीडियो के कारण मुझे जॉब से निकाल दिया गया है.'' इस महिला का नाम ब्रियाना रामिरेज़ है. ऊबर ने इस वीडियो को ट्वीट किया और बताया कि इस तरह पनेरा मैकरोनी चीज़ बनाता है. इस पर ब्रियाना का रिप्लाई आया है.

देखें VIDEO:

lol i lost my job for this video https://t.co/0Ao8a4revN