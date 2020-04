लॉकडाउन में लड़के ने अजीबोगरीब तरह से मनाया जन्मदिन, देखकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी... देखें TikTok Video

इसके बीच, लोग शादी और जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाते नजर आ रहे हैं. उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. टिकटॉक (TikTok) पर कोरोनावायरस (CoronaVirus) के बीच एक बर्थडे सेलिब्रेशन (Birthday Celebration) का वीडियो वायरल (TikTok Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे.

ट्विटर पर मजेदार टिकटॉक वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स केक के सामने मास्क लगाकर बैठा है. मोमबत्ती को फूकने की जगह वो हेयरड्रायर से मोमबत्तियों को बुझाता है. सामने कई लेपटॉप रखे हैं, जिसमें उनके दोस्त वीडियो कॉल पर नजर आ रहे हैं. वो उनके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं.

देखें Video:

no one:



april may and june birthdays: pic.twitter.com/1IjwBpKYxf — V (@digbickvibes) April 5, 2020

इस वीडियो को ट्विटर पर 5 अप्रैल को पोस्ट किया गया है. जिसके अब तक 4.8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 लाख से ज्यादा लाइक्स और 78 हजार बार रि-ट्वीट किया जा चुके है. जिनका बर्थडे मार्च और अप्रैल में आता है, उन्होंने अपना बर्थडे ऐसे ही मनाया. जून वाले भी कुछ नए तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं.

ट्विटर पर लोगों ने इस वीडियो पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

my birthday in 4 days and this looks like a good idea — simpy (@AMABOUTOBUST) April 5, 2020

Take June outta this — (@_arianaaramirez) April 6, 2020

nah leave june out of this pic.twitter.com/RqUn53KOaN — ram⁷ (@prismkoya) April 6, 2020