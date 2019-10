TikTok Top 5: आयुष्मान खुराना ने बिना बाल के किया 'Bala Dance', हंस पड़े लोग- देखें VIDEO

TikTok Top 5: रोज की तरह आज भी टिकटॉक (TikTok) पर कई वीडियो वायरल (TikTok Viral Videos) हो रहे हैं, इन वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. अक्षय कुमार की फिल्म ‘हाउसफुल-4' (HouseFull 4) का ‘बाला…' सॉन्ग (Bala Song) काफी पॉपुलर हो रहा है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया पर 'बाला चैलेंज' (Bala Challenge) दिया. इस चैलेंज में बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हो गए. आयुष्मान खुराना (ayushmann khurrana) ने शानदार अंदाज में ‘बाला डांस' किया. उनकी फिल्म 'बाला' रिलीज होने जा रही है, जिसमें वो बिना बालों के नजर आएंगे. उन्होंने उसी लुक में बाला डांस किया. ये वीडियो टिकटॉक पर छाया हुआ है. इसके अलावा करवा चौथ से जुड़ा एक फनी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स लड़की के लिबाज में परफॉर्म कर रहा है. टिकटॉक ट्रेंडिंग (TikTok Trending Videos) से हम आपके लिए 5 सबसे जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं. देखिए आज के टिकटॉक टॉप 5 (TikTok Top 5 Videos) वीडियो...

1. आयुष्मान खुराना ने ऐसे किया 'बाला डांस': बाला चैलेंज टिकटॉक पर छाया हुआ है. इस चैलेंज को आयुष्मान खुराना ने एक्‍सेप्ट किया और शानदार डांस किया. इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है. ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है.

ये वीडियो ट्विटर पर भी छाया हुआ है...

Can @ayushmannk get any cooler? Check out this epic video from the sets of #Bala.#AyushmannKhurranapic.twitter.com/kayP4qqvdl