ट्विटर पर Valentine’s Day प्लान कर रहे थे टिंडर और नेटफ्लिक्स, Durex बोला- 'हमें नहीं बुलाया, बहुत UnSafe है...'

वेलेंटाइन डे (Valentine's Day) के प्लान के बारे में नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) और टिंडर (Tinder India) के बीच ट्विटर पर एक दिलचस्प बातचीत हुई. जिसको पढ़कर लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो गए. दोनों की बातचीत के बीच ड्यूरेक्स (Durex) आया और चैट को और दिलचस्प बना दिया. टिंडर ने ट्विटर के जरिए लोगों को याद दिलाया कि 'राइट स्वाइप करके ही पार्टनर पाया जा सकता है.' जिसके बाद नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस ट्वीट का ऐसा रिप्लाई दिया, जिसको लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया. उन्होंने लिखा, ''बचा लेना अपने लव लाइफ को..''

TikTok Viral Video: स्पाइडरमैन ने ढोल पर लगाए जबरदस्त ठुमके, लोग बोले- 'पाकिस्तान में कैसे जिंदगी जी रहा है...'

फिर टिंडर ने नेटफ्लिक्स से पूछा, ''तुम्हारा क्या प्लान है? चिल करना है?'' जिस पर नेटफ्लिक्स ने लिखा, ''इस प्लान को राइट स्वाइप करिए.'' टिंडर ने फिर एक्साइटमेंट में लिखा, ''हमें टिंडर की नोटिफिकेशन की आवाज बहुत प्यारी लगती है... दा दम...'' लोगों को दोनों के बीच बातचीत इतनी पसंद आई कि दोनों ने ओयो रूम लेने की सलाह दे डाली और साथ ही ड्यूरेक्स इंडिया को टैग कर दिया.

अचानक सड़क पर आए गए इतने सारे शेर, कार के पास पहुंचे और फिर... देखें Viral Video

ड्यूरेक्स ने दोनों की बातचीत में खलल डाला और लिखा, ''टिंडर और नेटफ्लिक्स प्लान बना रहा है और हमें इन्वाइट नहीं किया. बहुत अनसेफ है ये...' ड्यूरेक्स का रिप्लाई लोगों को खूब पसंद आ रहा है. लोगों ने कुछ इस तरह अपने रिएक्शन्स दिए हैं...

रॉयल फैमिली पर Fevicol ने किया मजेदार Tweet, बोले- 'कोहिनूर नहीं, फेविकोल ले जाते...'

Nothing but the sweetest of climax to your chill!

Guys, do you want us to find the perfect house for you? https://t.co/FrXbylgQ60