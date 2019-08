Viral Video बनाने के लिए शख्स ने रेलवे ट्रेक पर रख दिया गैस सिलेंडर, पुलिस ने किया फिर ऐसा

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रविवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया. रेलवे ट्रेक्स का गलत तरीके से फायदा उठाने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी की गई. रामीरेड्डी नाम के शख्स ने खिलौने, पटाखे और गैस सिलेंडर रखकर वायरल वीडियो बनाने की कोशिश की.

चचेरे भाई के साथ भागकर शादी करना चाहती थी नाबालिग लड़की, पंचायत में किया ऐसा हाल

उसने इन सभी चीजों को ट्रेन के ऊपर से निकाला और उसकी रिकॉर्डिंग की. उन्होंने सभी वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया. हैदराबाद के आरपीएफ कर्मचारी नरसिम्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देखा और ट्विटर पर रेलवे पुलिस को शिकायत की.

Anand Mahindra को शख्स ने लिखा- 'सर, कार गिफ्ट कर दो...', जवाब मिला- CHUTZPAH

Tirupati, Andhra Pradesh: Railway Protection Force (RPF) has arrested a youth named Ramireddy in Renigunta for performing misadventures on Railway tracks. Ramireddy used to put toys, crackers, cylinders on railway track & upload videos of trains crushing these on YouTube. pic.twitter.com/5GGMG6J8XR