तमिल गीत पर बच्ची ने किया धमाकेदार डांस और फिर जोश में आकर ज़मीन पर पटक दिया TV - देखें Video

उत्साही बच्चे ने 2018 की तमिल फिल्म लक्ष्मी (Lakshmi) के सॉन्ग मोरक्का (Morrakka) पर डांस किया. यह गाना उनके टीवी पर चल रहा था. उन्होंने टीवी सेट के सामने खड़े होकर पूरी भावना के साथ डांस किया. गाने पर युवा एक्ट्रेस दित्या भंडे (Ditya Bhande) ने परफॉर्म किया था. गाने के एक सीन में दित्या एक बस के अंदर डांस करती है और बस की हथकड़ी को पकड़कर वो हाई-ऑक्टेन डांस करती है. बच्ची भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है. वो डांस करते हुए मेज के ऊपर रखी टीवी के पास जाती है और उसको नीचे गिरा देती है.

उसके माता-पिता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. बच्ची घटना में बच निकली थी. टीवी उसके ऊपर गिरती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

देखें Video:

It only takes a few seconds... pic.twitter.com/90F0D9SHDk — Kaveri (@ikaveri) December 22, 2020

यहां देखें लक्ष्मी के उस गाने का वीडियो जिस पर बच्चा नाच रहा था:

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने चिंता व्यक्त की. एक यूजर ने लिखा, 'टीवी सेट को दीवार पर लगा होना चाहिए. यह बहुत डरावना था.' लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

An officer lost his son when the TV that was kept on top of the steel Almirah fell on the child. He must hve been 10,if i remember correctly. — jyothi menon (@JyothiNair76) December 22, 2020

OMG!!

She's so cute & innocent.

She figured out where she can hang from and dance like girl in the TV, went bad finally. — Wasim Inamdar (@wasim_i_tweets) December 22, 2020

Actually know someone who lost a child of 4 with the tv falling on her. It's a nightmare now! — AD (@medusaflower) December 22, 2020