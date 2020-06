चलती लिफ्ट में दरवाजे में फंस गया बच्ची का बेल्ट, हवा में लटकी रही और फिर... देखें CCTV Video

इस वीडियो को शेयर करते हुए पीपुल्स डेली चाइना ने कैप्शन में लिखा, यह हैरान कर देने वाली वीडियो है... बच्ची अकेले लिफ्ट में थी तभी उसके हाथ की कलाई में लगी बेल्ट लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाती है और लिफ्ट चलने लगती है. लिफ्ट चलने के कारण बच्ची दरवाजा में चिपकर हवा में लटकने लगती है. लेकिन खुशी की बात यह है कि इस घटना की जानकारी मिलते ही लिफ्ट को रोका गया और रेस्क्यू करके इस बच्ची को बाहर निकाला गया.

आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो चीन की है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटी सी बच्ची लिफ्ट के अंदर अकेले खड़ी है. तभी बच्ची के हाथ में लगा बेल्ट लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है, और लिफ्ट चलने लगती है.

देखें Video:

Heart-stopping moment! Toddler walked into the elevator alone with leash attached to her wrist. When the elevator started, she got hung up by the leash for over a minute. Luckily, the elevator went into an emergency halt. Please watch your children at all times! pic.twitter.com/ZWTMstPu7F