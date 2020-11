Tom And Jerry फिल्म का ट्रेलर आया सामने, चूहे-बिल्ली का खेल देख लोग बोले- 'जल्दी करो रिलीज...' - देखें Video

ट्रेलर में दिखाया गया है कि इस बार फिर टॉम एंड जेरी के बीच गजब की लड़ाई होगी. टॉम एंड जेरी अमेरिका के शहर न्यू यॉर्क में उधम मचाते दिखेंगे. एक होटल के अंदर जेरी लोगों को परेशान करेगा, तो वहीं होटल द्वारा नियुक्त टॉम जेरी को पकड़ने की कोशिश करेगा.

देखें Tom And Jerry मूवी ट्रेलर:

Tom and Jerry take their cat-and-mouse game to the big screen. Watch the trailer for the new #TomAndJerryMovie now – coming to theaters 2021. pic.twitter.com/mk9tt850mP — Tom And Jerry Movie (@TomAndJerry) November 17, 2020

टॉम एंड जेरी नाम के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने इस ट्रेलर को रिलीज किया है. कैप्शन में लिखा है, 'टॉम एंड जेरी अपना चूहे-बिल्ली का खेल लेकर बड़ी स्क्रीन पर आ रहे हैं. टॉम एंड जेरी का नया ट्रेलर देखें, यह फिल्म अगले साल 2021 में रिलीज होगी.'

इस वीडियो को 17 नवंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 32 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 62 हजार से ज्यादा लाइक्स और 20 हजार से ज्यादा लोग कमेंट कर चुके हैं. हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Bruh Jerry owns AirPods — Macroplanet (@turpin_gavin) November 17, 2020

Tom and Jerry



At the end Both are good friends . pic.twitter.com/VKVCB2Vaav — Sidharth Shukla Unity (@sidharth_unity) November 18, 2020

This actually looks like a fun movie!

Thanks goodness they didn't make Tom and Jerry realistic looking — Rumble (@RumbleTheImp) November 17, 2020