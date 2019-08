टॉम बैंटन की तूफानी पारी ने मैच को कर दिया एकतरफा, Video में देखें उनके गगनचुंबी छक्के

समरसेट काउंटी क्लब ने बीते शनिवार को खेले गए मैच में केंट काउंटी क्लब को 55 रनों के भारी अंतर से हरा दिया. इस मैच के हीरो रहे समरसेट के विस्फोटक ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम बैंटन (Tom Banton). समरसेट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉम बैंटन (Tom Banton) की धांसू शतकीय पारी के दम पर 20 ओवरों में 206 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी केंट काउंटी क्लब बस 151 रन ही बना सकी. इस तरह समरसेट ने केंट की टीम को 55 रनों से मात दे दी.

HIGHLIGHTS: Sit back and enjoy this unbelievable innings from Tom Banton! #WeAreSOMERSET#SOMvKENpic.twitter.com/f8YvrKYcvK