'TikTok के टॉम क्रूज' ने मचाया इंटरनेट पर धमाल, धमाकेदार एक्टिंग देख आप भी कहेंगे यही है 'Tom Cruise'- देखें Videos

पत्रकार याशर अली (Journalist Yashar Ali) ने बताया, कि डीपफेक वीडियो ज्यादातर दर्शक को भ्रमित करने के लिए काफी अच्छे थे, तब भी जब वे उच्च गुणवत्ता वाले नहीं थे. ये वीडियोज @deeptomcruise नामक एक TikTok खाते पर साझा किए गए थे.

This is not Tom Cruise This is a deep fake This probably isn't great news for Cameo pic.twitter.com/CqkzNOAFQp

बोरेड पांडा के अनुसार, इन वीडियो के निर्माता बेल्जियम के क्रिस उमे (Chris Ume) हैं. उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जाता है, लेकिन उसके तीन डीपफेक अकेले टिकटॉक पर 11 मिलियन से अधिक बार देखे गए हैं - साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी.

Here's the crazy thing about this Tom Cruise deepfake....



This isn't even a super high quality deepfake and I'm willing to bet that it could fool most people.



Now imagine the quality of deepfake a government agency could produce.https://t.co/wMFMarEtAipic.twitter.com/CjTxnNv2XI