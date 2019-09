'Bijli Ki Taar' गाना सुन लोगों ने पकड़ा सिर, सिंगर टोनी कक्कड़ से पूछा - 'सिंगर हो या हो बिजली विभाग से'

Bijli Ki Taar Video | Tony Kakkar: टोनी कक्कड़ (Tony Kakkad) का नया सॉन्ग 'बिजली की तार' (Bijli Ki Taar) यूट्यूब पर रिलीज हुआ है. जिसके एक ही दिन में 90 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इस सॉन्ग को टी-सीरीज (T-Series) ने रिलीज किया है. 'कोका-कोला' सॉन्ग से फेमस हुए टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) का ये नया गाना भी यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. इस गाने को टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) ने लिखा है और कंपोज किया है. गाने में टोनी कक्कड़ के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) हैं. उनके डांस की जमकर तारीफ हो रही है. लेकिन टोनी के इस गाने को सुनकर उनके फैन्स काफी दुखी हैं. यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में फैन्स ने भड़ास निकाली है.

Tony Kakkar के नए सॉन्ग 'बिजली की तार' ने YouTube पर मचाया तहलका, बार-बार देखा जा रहा Video

एक यूजर ने लिखा- 'फिर से वही टोन... और कुछ नहीं है इस बंदे के पास एक ही टोन में 25-30 गाने बना दिए. इस गाने पर मेरी प्रतिक्रिया: भाई सिंगर हो या बिजली विभाग के कर्मचारी.' वहीं एक यूजर ने लिखा- 'सबसे खराब... मुझे टोनी कक्कड़ के सभी गाने पसंद हैं. लेकिन ये सबसे खराब है.'

वहीं एक यूजर ने ढिंचैक पूजा को याद करते हुए लिखा- 'पुरुष ढिंचैक पूजा का जन्म हुआ. इस म्यूजिक को तो भगवान को ही बचाओ. क्यों उर्वशी क्यों... ऐसी क्या मजबूरी थी?'

टोनी कक्कड़ का ये सॉन्ग यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड कर रहा है. कमेंट सेक्शन पर आए कमेंट्स देखकर लग रहा है कि टोनी इस बार अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. लोगों ने कमेंट में इस गाने को पहले के मुकाबले अच्छा नहीं बताया है.

The most electrifying song of the year #BijliKiTaar by @TonyKakkar starring @UrvashiRautela is here. Video live now : https://t.co/PwnrlXZhiQ@itsBhushanKumar@ShabbyShapic.twitter.com/VBsI9RKjwI