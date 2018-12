TOP 5 Memes: सीएम योगी से अनुष्का शर्मा तक, साल 2018 में सोशल मीडिया पर जब ऐसे उड़ा इन हस्तियों का मजाक

साल 2018 खत्म होने वाला है. हर साल की तरह ये साल भी उतार-चढ़ाव भरा रहा. इस साल कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी इससे नहीं बच सकीं. नेटफ्लिक्स में राधिका आप्टे की कई सीरीज और सलमान खान की फिल्म रेस-3 का डायलॉग. यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इनका खूब मजाक उड़ाया. जिससे ये टॉप ट्रेंड में रहे. आइए देखते हैं 2018 के टॉप-5 मीम्स, जो ट्रेंड में रहे.

Hope Amir Khan like his new name :) #AajSeTumharaNaam pic.twitter.com/mKCcGfqj9I

सीएम योगी आदित्यनाथ का #AajSeTumharaNaam

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) काफी चर्चा में रहे. योगी सरकार ने इलाहाबाद (Allahabad) का नाम बदलकर प्रयागराज (Prayagraj) करने का प्रस्ताव दिया. जिसके बाद उनका सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया. उनके खूब मीम्स बनाए गए. ट्विटर पर #AajSeTumharaNaam टॉप ट्रेंड रहा. लोगों ने फोटोशॉप के जरिए कलाकारी करके सीएम योगी के मीम्स शेयर किए थे.

नेटफ्लिक्स भी लगातार 3 सीरीज करने के बाद लोगों ने उड़ाया राधिका आप्टे का मजाक

राधिका आप्टे ने ऑनलाइन प्लैटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर बैक-टू-बैक तीन बेहतरीन परफॉर्मेंस दी. 'लस्ट स्टोरी (Lust Stories)' में कालंदी, 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games)' में रॉ एजेंट अंजलि माथुर और गूल (Ghoul) में राधिका ने ऑडियंस का दिल जीता. नेटफ्लिक्स की पहली पसंद बनीं राधिका को जमकर ट्रोल भी किया गया. सोशल मीडिया यूजर्स राधिका आप्टे और नेटफ्लिक्स को जय-वीरू की जोड़ी बताया.

फिल्म सुई-धागा में अनुष्का की तस्वीर

फिल्म 'सुई धागा (Sui Dhaga)' के ट्रेलर में अनुष्का रोते हुए नजर आईं, साथ ही नीले रंग की साड़ी में उनके एक्सप्रेशन्स देखते ही बने. ऐसे में ट्विटर यूजर्स ने अनुष्का के लुक को अलग-अलग जगह फिट कर, ढे़र सारे Memes बनाए.

Mom to me -chinuuuu TV off krdee Khana khaa yhaa aa kr

Me- my TV is my TV none of you're TV



In the end

Flying chappal received #daisyshah#troll#race3