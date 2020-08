कछुए और खरगोश के बीच हुई रेस, सच साबित हुई बचपन की कहानी, IPS ने शेयर किया Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि खरगोश और कछुए के बीच रेस होती है. कछुआ तेज निकल जाता है और आधे रास्ते तक जाने के बाद रुक जाता है. वहीं कछुआ धीरे-धीरे चलता है. खरगोश वहीं रुका रहता है और देखते ही देखते कछुआ रेस पूरी कर लेता है. जो कहानी हमने बचपन में सुनी थी, वो असलियत में भी सही साबित हुई. यह वीडियो काफी पुराना है, आईपीएस अफसर के द्वारा शेयर करने के बाद यह फिर वायरल हो रहा है.

अरुण बोथरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'परिवार की परंपरा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से पहले आती है.'

देखें Video:

Family tradition comes before personal reputation pic.twitter.com/UvWh9JuBJV — Arun Bothra (@arunbothra) August 6, 2020

अरुण बोथरा ने इस वीडियो को 6 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 60 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा है. लोगों ने कमेंट में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

