जब अचानक पुल से 'गायब' होने लगी कारें, वीडियो हुआ वायरल

ऑप्टिकल इल्यूज़न, यानी दृष्टिभ्रम या 'नज़र का धोखा' आमतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाया करते हैं, और देखने वाले यही सोचते रह जाते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है... इसी तरह का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुल पर चलती कारें और मोटरसाइकिलें अचानक रास्ता बदलकर नदी की तरफ मुड़ती नज़र आती हैं, और फिर गायब हो जाती हैं... डैनियल (@DannyDutch) नामक यूज़र द्वारा माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपलोड किए गए इस वीडियो में ट्रैफिक अचानक पुल पर से गायब होता दिखाई दे रहा है.

अब तक 65,000 बार देखे जा चुके इस वीडियो को पोस्ट करते हुए डैनियल ने लिखा, "जी हां, ट्रैफिक गायब हो जाता है..." लीजिए, आप भी एक बार यह वीडियो देख लीजिए...

सचमुच, इस वीडियो ने लगभग हर देखने वाले को चकराकर रख दिया, और कोई भी अपना सिर खुजाए बिना नहीं रह पाया. बहुत-से यूज़रों ने मज़ाक में इस वीडियो में दिख रहे पुल को बदनाम बरमूडा ट्रायंगल जैसा करार दे डाला.

बरमूडा ट्रायंगल को याद करने वालों के अलावा ट्विटर पर 'हैरी पॉटर' के दीवाने भी मौजूद हैं, जिन्हें इस वीडियो को देखकर लंदन के रेलवे स्टेशन का वह खंभा याद आ गया, जिसके भीतर घुसकर 'हॉगवर्ट्स स्कूल' में पढ़ने वाले बच्चे 'प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10' पर पहुंचा करते थे.

कुछ लोगों ने यहां तक सोच लिया कि यह पुल किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है...

आखिरकार, कुछ लोगों ने इस वीडियो में दिखाई दे रहे पुल और गायब होते ट्रैफिक के रहस्य को समझ ही लिया... ट्विटर के एक यूज़र ने समझाया कि वीडियो में जो पुल दिखाई दे रहा है, वह दरअसल पुल है ही नहीं, साधारण सड़क है, और वीडियो में जो नदी नज़र आ रही है, वह भी दरअसल एक पार्किंग लॉट की छत है, जिसमें कारें और मोटरसाइकिलें घुस रही हैं...

