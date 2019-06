नेताओं का मजाक उड़ाते हुए खिलौने बेचने वाला गिरफ्तार, लगा 3500 का जुर्माना

नेताओं का मजाक उड़ाते हुए ट्रेन में खिलौने बेचने वाले हॉकर को सूरत रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया है. इस शख्स की पहचान अवधेश दुबे के तौर पर हुई है. अभी कुछ दिनों पहले अवधेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वे नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर बराक ओबामा जैसे कई नेताओं का मजाक बनाते हुए यात्रियों को अपना सामान बेच रहे थे. रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) के अधिकारी ने बताया कि अवधेश को शुक्रवार को सूरत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 17204 के स्लीपर कोच में अनाधिकृत रूप से सामान बेचने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

गहलोत ने केदारनाथ में ध्यान लगाने को लेकर पीएम मोदी का मजाक उड़ाया, कहा- भगवान जानें...

अवधेश के खिलाफ CR 1228/19 U/S 144(A),145(B),147 RA के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. इसके बाद शनिवार को आरपीएफ ने अवधेश को स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. यहां अवधेश को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही उस पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

सलमान ने उड़ाया शो के जजों का मजाक, तो कैटरीना बोलीं- शुरू हो गया शिल्पा बचाओ खुद को- देखें Video

अवधेश की इस गिरफ्तारी का कई लोगों ने समर्थन किया तो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं. आकाश बनर्जी ने अवधेश का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 'आतंकवाद के आरोपी संसद जा सकते हैं लेकिन मजाकिया खिलौना विक्रेता और मोदी समर्थक आकाश दुबे एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें आरपीएफ द्वारा हिरासत में लिया गया है. फिर 10 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया क्योंकि उनक पास 'परमिट' नहीं था. अगली बार ये सवाल न करें कि भारतीय उद्यमी बनने से क्यों डरते हैं.'

A terror accused can go to Parliament, but #AvadheshDubey a witty toy seller & Modi supporter - trying to make an honest living - is detained by RPF, then sent to jail for 10 days cuz he did not have 'permit'

Don't question the next time why Indians fear becoming entrepreneurs🙄 pic.twitter.com/ochZ2e6iRx