78 टन की मशीन लेकर 1 साल में महाराष्ट्र से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचा 38 पहियों वाला ट्रक

आपको बता दें कि 78 टन वजन ले जा रहे इस ट्रक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की गाड़ी साथ इस ट्रक के साथ चलती थी. सिर्फ इतना ही नहीं रास्ते में ट्रक को दिक्कत न हो इसके लिए जिस रास्ते से ट्रक जाने वाला था उसकी मरम्मत करवाई गई और पेड़ों की कटाई के साथ बिजली के खंभे हटाए गए थे.

We're using rope to carry cargo's weight. It's being pulled by two axels, front & back, both have 32 wheels each & puller has 10 wheels. Puller is pulling it all. Drop deck weighs 10 tonnes & cargo weighs 78 tonnes. Weight is being distributed in two axels: Staff with the cargo https://t.co/m2Ll3ck4fIpic.twitter.com/jQgiQTCepS