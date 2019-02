ट्रक के पीछे पेंटर ने स्टाइल से लिखी ऐसी चीज, देखकर आपको भी मिलेगा सुकून, देखें VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आपको भी सुकून मिलेगा. हाईवे पर अकसर आपने ट्रक के पीछे लिखे मैसेज देखे होंगे. सभी ट्रक के पीछे STOP लिखा रहता है. लेकिन एक पेंटर ने इस शब्द को इतने स्टाइल में लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ट्रक के पीछे उसने ड्राइंग करते हुए स्टॉप लिखा. ट्विटर यूजर @tyrantasorus ने इस वीडियो को शेयर किया है. जिसमें पेंटर अनोखे अंदाज में लिख रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पेंटर ट्रक के पीछे चार बकसे बनाता है और उसके अंदर रंग भरकर स्टॉप लिख देता है. शुरुआत में लगता है कि पेंटर आखिर क्या लिखना चाह रहा है. लेकिन आखिर में जब स्टॉप लिखा तो लोग हैरान रह गए. लोग पेंटर की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने अनोखे अंदाज में HORN लिखा. जिसको देखकर भी आपको मजा आ जाएगा.

You need to see it more than once to see what he saw, and you couldn't see. Awesome.