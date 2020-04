लॉकडाउन में सब्जी मंडी में दिखा 'Spider-Man', घर-घर जाकर ऐसे कर रहा है लोगों की मदद... देखें Photos

गुडडेबल (Gooddable) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से असल जिंदगी के स्पाइडरमैन (Spiderman) की कहानी शेयर की है. गुडडेबल ने लिखा, तुर्की का रहने वाला बुराक सोयलू स्पाइडरमैन की तरह ड्रेस पहनकर अपने बीटल कार में अपने आसपास के मोहल्ला में घूमता रहता है. और जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत होती है और खासकर बुजुर्ग दंपति जिन्हें इस बीमारी से बेहद खतरा है उन्हें दूध और दूसरी खाने की चीजें पहुंचाने के लिए स्पाइडरमैन सीधा घर पहुंच जाता है. जब इस बारे में बुराक सोयलू से बात की गई तो उन्होंने कहा, मेरी सुपरपावर मेरे पड़ोसियों के काम आ रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है.

In Turkey, a man named Burak Soylu has been going around dressed like Spiderman.



He drives around in a Beetle, buys milk and groceries for the elderly, and delivers it to their doorsteps.



When he was asked why, he said "My superpower is doing good for the neighborhood." pic.twitter.com/KAYm3hyPyb — Goodable (@Goodable) April 17, 2020

गुडडेबल (Gooddable) ने स्पाइडरमैन को लेकर जो पोस्ट शेयर किया है उसके साथ कई फोटो भी शेयर किया है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे स्पाइरमैन की ड्रेस पहने बुराक सोयलू एक जगह सब्जी खरीद रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग दंपति को बालकनी से सामान देते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है. लोग इसपर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

आइए आपको दिखाते हैं असल जिंदगी के सुपरहिरो के कुछ दिलचस्प तस्वीरें

you forgot to add his best pictures.. here they are pic.twitter.com/9feElnkjg5 — Serhan (@serhanbilgin) April 18, 2020

