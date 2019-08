खास बातें मेलानिया ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो की तस्‍वीर वायरल हो रही है यह तस्‍वीर जी-7 समिट के दौरान की है इस तस्‍वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई मीम्‍स बना डाले

फ्रांस में आयोजित जी-7 समिट (G7 Summit) के दौरान मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) और जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) की तस्‍वीरों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी. द गार्डियन के मुताबिक तस्‍वीर रविवार शाम को उस वक्‍त ली गई थी जब दुनिया के नेता अपने पार्टनर्स के साथ फैमिली फोटो के लिए साथ आ रहे थे. तस्‍वीर में दिख रहा है कि अमेरिका की फर्स्‍ट लेडी मेलानिया ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गालों पर पारंपरिक किस करने के लिए उनकी ओर झुक रही हैं. वहीं, उनके पति अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) आंखें बंद किए बगल में खड़े हैं.

First lady Melania Trump kisses Canadian Prime Minister Justin Trudeau during the #G7 family photo as President Trump looks on. More of today's top photos: https://t.co/xLPy8OSSmWpic.twitter.com/m5285qjAFr — Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

इस फोटो ने लोगों की कल्‍पनाओं को हवा दे दी. फिर क्‍या था मेलानिया औरट्रूडो के एनकाउंटर ने ट्विटर पर एक से बढ़कर एक मीम्‍स को जन्‍म दे दिया:

Melania is ready to risk it all #Trudeaupic.twitter.com/lEz5sjuQBD — Loni Love (@LoniLove) August 26, 2019

turned the photo of Justin Trudeau, Melania Trump, and Donald Trump into a Harlequin novel cover pic.twitter.com/IOJpaxc9dn — Born Miserable (@bornmiserable) August 25, 2019

कुछ लोगों ने सलाह दी कि कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपको मेलान‍िया की तरह देखे:

Find you someone that looks at you the way Melania looks at Justin Trudeau. pic.twitter.com/nOVyIijknE — M.J. Mouton (@MJ_Mouton) August 25, 2019

Get yourself someone who looks at you like Ivanka and Melania look at Justin Trudeau. pic.twitter.com/1QO3xEPECQ — Paul Christian (@PaulChrist1an) August 25, 2019

वहीं, कुछ लोग पुरानी तस्‍वीरें खोद कर ले आए:

और तो और #MelaniaLovesTrudeau भी ट्रेंड करने लगा:

Looks like even Melania is thinking of an escape plan to Canada #MelaniaLovesTrudeaupic.twitter.com/LW6RyO2ULh — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) August 26, 2019

I wish I was a bigger person and didn't like this so much. #MelaniaLovesTrudeaupic.twitter.com/ZBp4Ids5k0 — Blair McDougall (@blairmcdougall) August 26, 2019

ऐसा पहली बार नहीं है जब जी 7 की तस्‍वीरों का मजाक उड़ा हो. इससे पहले डोनाल्‍ड ट्रंप और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पर लोगों ने कुछ इसी तरह मजे लिए थे:

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि इंटरनेट यूजर्स किसी न किसी बहाने अपने मनोरंजन का जरिया ढूंढ ही लेते हैं.