विदेश में ऑनलाइन इतने हजार रुपये में बिक रही चावल की बोरी, देखकर लोगों के उड़े होश

बैग पिछले सप्ताह प्रकाश में आए जब एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने बासमती चावल के बैग की तस्वीर साझा करते हुए लिखा "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तविक है", जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है बोरी से चावल निकालकर इसे बेचा जा रहा है.

भूरे रंग की बोरी, जो कभी "हिमालय की तलहटी" से सीधे बासमती चावल के 10 पाउंड (4.5 किग्रा) का इस्तेमाल करती थी, को अब एक बैग बनाने के लिए ज़िप के साथ फिट किया गया है. ट्विटर पर साझा की गई तस्वीर के अनुसार, इसकी कीमत 15 डॉलर (करीब 1,100 रुपये) है.

i can't believe this is real- pic.twitter.com/JXP1mj8OBK

इस ट्वीट को 5 सितंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 74 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. साथ ही 9 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और 300 से ज्यादा रिएक्शन्स आ चुके हैं. कई लोगों ने इसे रिसाइकिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताया तो किसी ने लोगों के साथ धोखा बताया. एक यूजर ने लिखा, 'मैं अपसाइक्लिंग की सराहना करती हूं. लेकिन इसके लिए 15 डॉलर ज्यादा नहीं है?'

कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने चावल के बोरों को दोबारा बेचने और ऑनलाइन बेचने के अधिक उदाहरण पाए...

There are are so many of these on Etsy I'm crying pic.twitter.com/VkG1GgpXZD