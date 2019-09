ट्विटर यूजर्स ने हॉलीवुड फिल्मों को दिये देसी नाम, 'डनस्टन चेक्स इन' का नाम बदलकर हुआ 'एक बंदर होटल के अंदर'

14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस मनाया गया. इस मौके पर लोगों ने अलग- अलग तरीके से हिंदी भाषा को लेकर अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं. कुछ लोगों ने तो हॉलीवुड फिल्मों के नाम तक हिंदी में दे डाले और फिर उनका ये कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस मौके पर ट्विटर यूजर्स ने #HollywoodMoviesHindiName के साथ कई पोस्ट किये. हॉलीवुड फिल्म 'साइलेंस ऑफ द लेंब्स', 'द ममी रिटर्न्स', 'वेन हेरी मेट सेली', 'डनस्टन चेक्स इन' समेत कई फिल्मों का ट्रांसलेशन जब ट्विटर यूजर्स ने हिंदी में किया तो लोगों का हंस-हंसकर बुरा हाल हो गया.

एक ट्विटर यूजर ने 'साइलेंस ऑफ द लेंब्स' फिल्म का नाम हिंदी में 'बकरिया बोलत नाही' कर दिया.

#HollywoodMoviesHindiName Silence of the lambs.. pic.twitter.com/1YrxOWx9sN

एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म 'द अकाउंटेंट' का नाम हिंदी में बदलकर 'मुनीम जी' कर दिया.



एक ट्विटर यूजर ने 'द ममी रिटर्न्स' फिल्म का मजेदार हिंदी नाम दिया और इसकी फोटो के तौर पर उस शख्स की फोटो लगा दी जो भारत में कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुआ था. 'द ममी रिटर्न्स' का नाम ट्विटर यूजर ने 'ओ मंमी रे' कर दिया.

एक ट्विटर यूजर ने तो हद ही कर दी. हॉलीवुड की फिल्म 'अवतार' का नाम हिंदी में 'कसम पंडोरा मैया की' कर दिया.

#HollywoodMoviesHindiName Avatar Who suggested this???????? pic.twitter.com/8wrGPq35BL

वहीं कुछ ट्विटर यूजर ने ज्यादा मेहनत ना करते हुए सीधे गूगल से हॉलीवुड फिल्मों का नाम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया. हॉलीवुड फिल्म 'फ्रेंड्स विद बेनीफिट्स' का नाम 'लाभ वाले मित्र' कर दिया.

एक और ट्विटर यूजर ने 'लॉर्ड्स ऑफ द रिंग' का नाम हिंदी में 'अंगूठियों के स्वामी' कर दिया.

Lords of the rings #HollywoodMoviesHindiName pic.twitter.com/5yB30Z1PwG

एक यूजर दीक्षा शर्मा ने हॉलीवुड फिल्म 'डॉक्टर स्ट्रेन्ज' का नाम हिंदी में बदलकर 'डॉक्टर अजीब है' कर दिया.



एक यूजर ने फिल्म 'डनस्टन चेक्स इन' का बड़ा ही मजेदार नाम दिया. उसने हिंदी में फिल्म का नाम 'एक बंदर होटल के अंदर' कर दिया.

One of my most favorite movie as a child

Dunston Checks in

Ek Bandar Hotel Ke Andar

#HollywoodMoviesHindiNamepic.twitter.com/JZ20wnbXIe