दो हाथियों के बीच हुई खतरनाक जंग, एक-दूसरे को मारी सूंड और फिर हुआ ऐसा... देखें फाइट का पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में दो हाथी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं. लड़ाई की शुरुआत दोनों के सूंड मारने से होती है. जैसे ही एक दूसरे को सूंड मारता है तो दूसरा भी जोर से सूंड मारता है. फिर दोनों एक दूसरे को जोर से धक्का देने लगते हैं. लड़ाई उस समय हुई जब खेत में कोई मौजूद नहीं था. इस फाइट को किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया.

प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'जब हाथियों की लड़ाई होती है तो धरती हिलने लगती है. स्टाफ द्वारा भेजा गया वीडियो.' इस वीडियो को उन्होंने 3 मई को शेयर किया है.

देखें Video:

When #elephants fight the earth shakes. Forwarded by staff. pic.twitter.com/iLUfkqUi35 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 3, 2020

