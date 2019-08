कुत्ते को शैम्पू लगाने के लिए दो चिंपाजी ने किया ऐसा काम, देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दो चिंपाजी ने एक कुत्त को शैम्पू लगाया और निलहाया. पहली बार ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है- 'ये परफेक्ट जॉब कहीं मौजूद नहीं है.'

लिफ्ट में रस्सी से लटक गया भाई, बहन ने ऐसे बचाई जान, CCTV में कैद हुआ हादसा

देखें VIDEO:

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ते को निलहाने के बाद चिंपाजी शख्स को शैम्पू लगा रहा है और फिर दोनों चिंपाजी कूद-कूदकर टब में नहा रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

बंदर ने नल खोलकर पिया पानी और फिर किया ऐसा काम... वायरल हुआ VIDEO

Not sure what in the hell I just watched! Strange part is now I really want to wash a dog with a couple of monkeys!