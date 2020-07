पेड़ पर चढ़ी थी जंगली छिपकली, कुत्ते ने जबड़े से पूंछ पकड़कर करना चाहा शिकार... देखें Video

इस वीडियो को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रिकॉर्ड किया गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो कुत्ते मिलकर जिस तरह से छिपकली को घेरकर परेशान करते हैं वह देखकर आपको भी एक पल के लिए हैरानी होगी कि खतरनाक सी जंगली छिपकली को किस तरह से दोनों तरफ से कुत्ते घेरकर उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि छिपकली किसी भी तरह से दोनों कुत्तों के हाथों शिकार होने से बच जाती है.

#NDTVBeeps | A monitor lizard fends off an attack by two stray dogs in an extraordinary video from Uttarakhand's Pauri district. pic.twitter.com/jz9K9VUKOm