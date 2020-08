दो बुजुर्ग महिलाओं ने बीच सड़क किया हेलन के गाने पर जबरदस्त डांस, देखकर दंग रह गए लोग - देखें Video

@Peechetodekho नाम के अकाउंट ने 15 सेकंड के इस वीडियो को शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दो बुजुर्ग महिलाएं (Two Elderly Women Dance) साड़ी पहनकर बीच सड़क पर आशा भोसले के हिट 1971 गाने 'पिया तू अब तो आजा...' (Piya Tu Ab Toh Aaja) पर जबरदस्त डांस कर रही हैं. उनके डांस में एक शख्स भी शामिल हो गया, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं के किलर स्टेप्स और उत्साह को देखकर वो भी पीछे हट गया.

देखें Video:

This is so cute☺️ pic.twitter.com/xDslL51Ob0

'पिया तू अब तो आया...' सॉन्ग आर डी बर्मन ने कंमपोज किया था और यह गाना हेलन पर फिल्माया गया था. गीत फिल्म कारवां का है जिसमें जीतेंद्र और आशा पारेख ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी.

इस वीडियो को 29 अगस्त को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 23 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

एक यूजर ने लिखा, 'दिल तो बच्चा है जी...' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'शानदार डांस, दिल खुश हो गया...'

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

So cute. This is how one should enjoy life