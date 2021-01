JCB मशीन के अंदर छिपे बैठे थे दो बड़े अजगर, पूंछ खींची तो हुआ कुछ ऐसा - देखें Photos

दो सांपों में से छोटे को जल्दी रेस्क्यू किया गया क्योंकि यह जेसीबी के ऊपर बैठा पाया गया था, दूसरे को मशीन के अंदर पाया गया और पकड़ने में अधिक समय लगा. ANI द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीरों में वन्यजीव अधिकारियों और सांप पकड़ने वालों को विशाल अजगर को पकड़ने का काम करते हुए दिखाया गया है.

Odisha: A python was rescued from inside a JCB machine in Palligumula village of Berhampur district.



"The python was 11-feet-long," said Swadhin Kumar Sahu, a snake rescuer. (18.1) pic.twitter.com/Kf9hUV1JmF