सड़क पर घूमता दिखा दो मुंह वाला सबसे खतरनाक सांप, डसने के कुछ मिनट बाद हो जाती है मौत - देखें Video

मुंबई लाइव के अनुसार, कल्याण निवासी डिंपल शाह ने गुरुवार को जुड़वां सिर वाले विषैले बच्चे सांप को देखा और वॉर रेस्क्यू फाउंडेशन से संपर्क किया. फाउंडेशन के दो बचाव दल तब दुर्लभ सांप को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे.

सांप का एक वीडियो ट्विटर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा साझा किया गया था. नंदा ने क्लिप साझा करते हुए लिखा, 'महाराष्ट्र में दो मुंह वाले रसेल वाइपर को रेस्क्यू किया गया. असमान्य दिखने की वजह से जंगल में जीवित रहने की उम्मीद कम है.'

साथ ही उन्होंने लिखा, 'रसेल वाइपर सबसे जहरीले सांपों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह आपको तब भी परेशान करता है जब आप शुरुआती काटने से बचे हों.'

देखें Video:

Double danger

Two headed Russell's Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.



The Russell's Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy