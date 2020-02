अपाहिज कुत्ते ने दो टांगों से ऐसे पार की सड़क, IFS अफसर बोला- 'चाहो तो कुछ भी...' देखें Viral Video

सड़क किनारे दो पैर वाले कुत्ते का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अपाहिज कुत्ते ने दो टांगों से सड़क पार की. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

सुशांत नंदा ने कैप्शन में लिखा, ''इच्छा कुछ नहीं बदलती...लेकिन दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल देता है.'' इस वीडियो को उन्होंने 19 फरवरी को शेयर किया है.

देखें Video:

A desire changes nothing...

But determination changes everything pic.twitter.com/NlEy6L7iWl — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 19, 2020

13 सेकंड के इस वीडियो में अपाहिज कुत्ते को सड़क पार करते हुए दिखाया गया है. सड़क के पास आने के बाद वो दो टांगों पर खड़ा हुआ और इस तरह सड़क पार कर ली. वो कई बार गिरा लेकिन सड़क पार कर ही दम लिया. आस-पास गुजर रहे लोग भी देखकर हैरान रह गए.

लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''ये कुत्ता एक विजेता है.'' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ''विनर वही होते हैं जो आखिर तक हार नहीं मानते. मान गए इस कुत्ते को...'' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Its really really awesome — Lubna Fatma (@LubnaFatma) February 19, 2020

The winners never give up — MIND'S EYE COMM (@MINDSEYECOMM) February 20, 2020