पानी में दो सांपों के बीच हुई खतरनाक जंग, एक-दूसरे से लिपटकर ऐसे किया वार... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो सांप सड़क किनारे पानी में लड़ रहे हैं. वो लड़ाई करते-करते सड़क पर आ जाते हैं और वहां लड़ाई को जारी रखते हैं. दोनों एक-दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं. इन दोनों सांपों को रेट स्नेक बताया जा रहा है.

सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रेट स्नेक प्रभुत्व के लिए मुकाबला करते हैं. यहां दो मेल स्नेक अपने क्षेत्र को परिभाषित करने और अपने साथी की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं.'

देखें Viral Video:

Rat snakes combat for dominance.

Two male fighting to define their territory & defend their mate. pic.twitter.com/FVn2FIXHte