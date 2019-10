बाघिन 'नूर' के लिए आपस में भिड़ गए 2 बाघ, हुई जबरदस्त उठापटक, देखें VIDEO

राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से दो बाघों का आपस में लड़ते हुए एक वीडियो सामने आया है. आईएफएस अधिकारी प्रवीन कासवान के मुताबिक ये बाघ टी57 और टी58 हैं. कासवान ने बुधवार को ट्विटर पर यह वीडियो भी शेयर किया और इन दो भाइयों की लड़ाई को क्रूर और हिंसक लड़ाई बताया. रणथंबौर गाइड्स के मुताबिक टी57 बाघ का नाम सिंगस्थ है और टी58 का नाम रॉकी है. यह दोनों भाई हैं और जयसिंघपुरा क्षेत्र की बाघिन शर्मीली के बेटे हैं. वीडियो शेयर करने के बाद कासवान ने अपने फॉलोअर्स को जानकारी दी कि दोनों बाघ टी39 नंबर की बाघिन, जिसका नाम नूर है, के लिए लड़ रहे थे.

वीडियो में दिख रहा है कि दोनों बाघ लड़ रहे हैं और उनके पीछे झाड़ियों में एक बाघिन खड़ी है. लेकिन लड़ाई बढ़ने के बाद बाघिन भाग जाती है. यहां देखें वीडियो.

That is how a fight between #tigers looks like. Brutal and violent. They are territorial animals & protect their sphere. Here two brothers from #Ranthambore are fighting as forwarded. (T57, T58). pic.twitter.com/wehHWgIIHC