दो सांप अचानक करने लगे 'डांस', लोग बोले- 'ये डांस थोड़ी है...' देखें Viral Video

एक गोल्फ कोर्स के कोने में दो सांपों के 'डांस' का एक वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर सामने आया है और इंटरनेट इसे देखने के बाद हैरान हो गया है. 36 सेकंड के इस वीडियो को वसुधा वर्मा (Vasudha Varma) नाम की ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. जिसके अब तक 9 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. दो रैट स्नेक को एक साथ डांस करते देखा जा सकता है.

कॉर्पोरेट इंगेजमेंट AnitaB.org India की डायरेक्टर वसुधा वर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "गोल्फ कोर्स का एक कोना डांस फ्लोर बन गया, ये सुंदर और संतुतिल है... इसकी खूबसूरती में प्रकृति है!'' कैप्शन के साथ उन्होंने कई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को टैग किया है. ट्विटर यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. कोई इसे नागिन डांस कह रहा है तो एक यूजर ने लिखा, ''दो सांप प्रजनन कर रहे हैं. हमें उनकी निजता का खयाल रखना चाहिए.'' कुछ लोगों ने दो सांपों की लड़ाई बताया.

देखें Video:

A cosy corner in a golf course becomes a dance floor. Gracious, synchronised swirling and twirling! Beauty is nature. @SudhaRamenIFS@ParveenKaswan@rameshpandeyifs@susantananda3pic.twitter.com/0aVyyz27XK